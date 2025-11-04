TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını resmen ilan etti.

Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" ifadelerini kullandı.