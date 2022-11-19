Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan gelir vergisi tepkisi: 'Bas bas bağırıyorum Nebati duymuyor'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 14:53

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) Esenboğa'da bir otelde düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, kamuda "taşeron" kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"BAS BAS BAĞIRIYORUM, NEBATİ DUYMUYOR"

İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mayıs sonu, haziran başında yüzde 27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, "Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor" dedi.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"

"BAZI SİYASİLER 'DOLAR ÜZERİNDEN ÖDENSİN' DİYOR"

İsmini vermediği bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu söyleyen Atalay, "Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine "Benim kervanıma katıl" diyen siyasilerin de olduğunu açıklayan Atalay, "Türk-İş olarak Türkiye'nin kervanında olduklarını, muhalefetin doğrusuna doğru, iktidarın yanlışına yanlış dediklerini" belirtti.