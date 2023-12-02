Türk-İş: Kıdem tazminatına dokunan yanar

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:00

Türk-İş’in 24. Olağan Genel Kurulu’nda önemli maddelerden biri kıdem konusu oldu. Peş peşe verilen önergelerin oylanması sırasında delegeleri ayağa kalkmaya davet eden Divan Başkanı Cemail Bakındı, “Bu bizim namusumuzdur” dedi.

İki önerge de alkışlar eşliğinde oybirliğiyle kabul edildi. Türk- İş sermaye çevrelerinin her kriz döneminde kıdemi gündeme getirdiğini, bu nedenle karşı tavrın güçlendirilmesi için bu kararın alındığını vurguladı.

Genel kurulda şu kararlar alındı: