TÜRK-İŞ: Vergi adaleti için meydanlara çıkarız

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Türk Metal’ın Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu’na katılan Pevrul Kavlak, yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Masada olmamalarının nedenini “İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız demiştim. Milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık” dedi.

'CANIMIZA TAK ETTİ'

Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadıklarını belirten Kavlak, şunları söyledi: