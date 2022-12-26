TÜRK-İŞ: Vergi adaleti için meydanlara çıkarız
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, zorlu bir mücadele vermelerine rağmen açıklanan asgari ücretin içlerine sinmediğini açıkladı. Kavlak, “Vergi düzenlemesi yapılmazsa işçiyi meydanlara çağırırız” dedi.
Türk Metal’ın Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu’na katılan Pevrul Kavlak, yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklandığını hatırlattı.
Masada olmamalarının nedenini “İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız demiştim. Milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık” dedi.
'CANIMIZA TAK ETTİ'
Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadıklarını belirten Kavlak, şunları söyledi:
- Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün azalan gelirliyiz.
- Masada hepimizin canını yakan vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep etmiştik. Bu adaletsizliği giderin, yeter artık canımıza tak etti dedik.
- Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız.
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