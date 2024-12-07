Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması: 'Enflasyonun nedeni değil...'

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 07.12.2024 - 14:25

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asgari ücret artışının enflasyonun nedeni olmadığını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda, IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, başta asgari ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir sıkıntı içinde yaşadığı bu dönemde, yapılan bu açıklamalar kabul edilemez."

TOPLANTI İÇİN GERİ SAYIM

Asgari ücret 2025’te gözler 10 Aralık Salı gününe çevrilmiş durumda. İşçi, işveren ve hükümet kesimini temsilen 15 kişinin bulunacağı Asgari Ücret Komisyonu’nun ilk toplantısına sadece üç gün kaldı.

Aralıkta dört kez toplanacak masa Ocak 2025’te yürürlüğe girecek, Şubat 2025’te hesaplara geçecek olan asgari ücreti tespit edecek.