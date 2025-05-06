Türk Lirası 6 ayın en düşük seviyesinde!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:02

Güncelleme: 06.05.2025 - 17:02

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise nisan ayında bir önceki aya göre 2,34 puan azalarak 93,22’ye geriledi.

REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı. ekonomim'de yer alan habere göre TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, dolar bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,84, Euro ise yüzde 6,96 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarken Yi-ÜFE yüzde de 2,76 oranında yükseldi.