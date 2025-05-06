Türk Lirası'nda kayıp sürüyor! Dolar, Euro ve sterlinde yükseliş...
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,6050 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 44'ün eşiğinde.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 38,5630'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 11.21 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,6029 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,48 yükselişle 43,8390'dan ve sterlin/TL yüzde 0,27 artışla 51,5221'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor.
Analistler, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasalardaki stresi azalttığını ancak tarife kaynaklı küresel risklerin hala devam ettiğini söyledi. Bu gelişmelerin dolar üzerinde baskı yarattığına dikkati çeken analistler, yarınki ABD Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağında oluğunu kaydetti.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.
Analistler, bugün yurtiçinde reel efektif döviz kuru, yurtdışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
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