Türk Lirası'nda yeni 'bandrol dönemi' başlıyor: Telefondan kontrol edilebilecek
Yüksek teknolojili yeni nesil bandrol dönemi başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce kullanılan yeni nesil bandrollerin önceliğinin ise yüksek güvenlik ve tüketiciyi sahtecilikten korumak olduğu aktarıldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına üretim yapan İzmir'deki fabrikada, içki ve sigarada kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele edilmesi amacıyla üretimine başlanan "yeni nesil bandroller" tanıtıldı. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere 5 katman yer alıyor.
Dünya'dan Berfin Çipa'nın haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “14 yıl önce, günün şartlarında güzel bir sistem başlamıştı ancak teknoloji sürekli gelişiyor ve şartlar değişiyor. Bandrollerle alakalı güvenlik önlemlerinin tamamına yakını deşifre oldu” diyerek, şunları söyledi:
“Yeni nesil bandrollerle, halk sağlığını tehlikeye atacak sahteciliklerin önüne geçiyoruz. Kaçak ürünlerden kaynaklanan vergi kaybını önlüyoruz. Yeni nesil bandroller sayesinde illegal üreticilerin elini kolunu bağlayarak, legal üreticilerin pazar payını artırıyoruz.”
"BİR YIL İÇERİSİNDE..."
Fabrikanın yeni teknolojilere uyarlanarak sürekli gelişecek esneklikte kurulduğunu ifade eden Şahin, “Mühendislerimiz fabrika içerisinde yazılım geliştirdiler. Yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
EYLÜLDE TELEFONDAN KONTROL EDİLEBİLECEK
Değiştirilen sistemle birlikte Türkiye, bandrolde para teknolojisi kullanan ilk ülke oldu. DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz, yeni teknolojiyi şöyle açıkladı:
“Güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde, tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül’de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek.”
Sahteciliğe karşı sürekli gelişen ve yaşayan bir sistem kurduklarını belirten Karagöz, “Arka tarafta görünmeyen çok büyük bir Ar-Ge çalışması var. Sahteciliğe karşı sürekli geliştirme yapılıyor. Piyasaya çıkan her bir sahte ürün darphane tarafından değerlendiriliyor. Önlem almak için oluşturulacak çözüm önerileri tek tek inceleniyor. Oluşturduğumuz gizli güvenlik özellikleri yaşayan, ihtiyaca göre şekillenebilen özellikler” dedi.
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