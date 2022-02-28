Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında enerji fiyatları en çok artan ülke

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde enerji fiyatları en çok artan ülke oldu. Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde başlayan artışın hızlanması beklenirken Türkiye, Avrupa Birliği ile uyumlaştırılan enflasyon endeksine göre (HICP) yüzde 89.6 ile Avrupa birincisi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Avrupa’daki enerji fiyatları ile Türkiye’deki enerji fiyatlarını karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat 2021 yılı enerji fiyatlarındaki artışları yayımladı. Avrupa’da enerji enflasyon oranı, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (HICP) ilk kez 1997’de yayımlanmasından bu yana en yüksek seviyede.

- AB enerji enflasyonu ortalaması yüzde 27. Ocak ayında enerji enflasyonu aralık ayına göre 2.4 puan arttı. Türkiye HICP endeksine göre yüzde 89.6 ile Avrupa’da enerji fiyatları en çok artan ülke konumunda. Türkiye’yi, yüzde 67 ile Belçika ve yüzde 58.4 ile Hollanda izliyor. Almanya ve Fransa’da ise artış yüzde 20’lerde.

- Enerjinin alt bileşenlerine bakıldığında ise en fazla artış yüzde 40.7 ile doğalgazda yaşandı. Doğalgazdaki ortalama artış ocak ayında bir önceki aya göre 13.5 puan arttı.

AB’NİN 15 PUAN ÜZERİNDE

- Gazda önemli bir atış olduğu bir gerçek ancak iktidar temsilcilerinin aktardığı gibi yüzde 300’lük artışlar söz konusu değil. Belçika, Bulgaristan, Danimarka ve Yunanistan’daki artış uyumlandırılmış endekse göre yüzde 100’ün üzerinde. Türkiye, yüzde 55.7’lik artışla AB ortalamasının 15 puan üstünde ve 11. sırada.

- Elektrikte AB ortalaması yüzde 23.7. En fazla artış yüzde 110 ile Hollanda’da yaşandı. Türkiye yüzde 95.5’le ikinci sırada.

- Akaryakıttaki AB ortalama artışı yüzde 26. Türkiye’deki artış ise yüzde 110. AB ortalamasının neredeyse dört katı.

- AB’de Ocak 2022 enflasyonu yüzde 5.6. Türkiye’de enflasyon TÜİK’in açıkladığına göre yüzde 48. Önümüzdeki günlerde ne kadar zam gelecek bilemiyoruz. Bu savaşın zararını da Türk halkı çekecek.