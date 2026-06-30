Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,4 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,8'E YÜKSELDİ

İşgücü, mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı da 0,4 puan artışla yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,8'E ÇIKTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi.

Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saate çıktı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.