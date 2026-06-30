Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı

Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı

30.06.2026 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyona dayandı: TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, mayıs ayında işsiz sayısı artışını sürdürerek üç milyona dayandı. İşsizlik oranı genel bazda bir önceki aya göre sabit kalsa da genç nüfustaki işsizlik ve geniş tanımlı atıl işgücü oranlarında yukarı yönlü hareket kaydedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,4 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,8'E YÜKSELDİ

İşgücü, mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı da 0,4 puan artışla yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,8'E ÇIKTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi.

Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saate çıktı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.

İlgili Konular: #tüik #işsizlik #İşgücü #İşsizlik oranı

İlgili Haberler

Türkiye IMEI kayıt harcı ücretinde dünya birincisi: Geri kalmış rejimleri bile solladı
Türkiye IMEI kayıt harcı ücretinde dünya birincisi: Geri kalmış rejimleri bile solladı Türkiye, 2026 itibarıyla 54.258 liraya ulaşan IMEI kayıt harcıyla üst segment telefonlarda kayıt bedelinin cihaz değerini yüzde 130,7 aştığı dünyadaki tek ülke konumuna geldi. Özbekistan, Pakistan ve Endonezya gibi benzer denetim mekanizmaları işleten ülkeler kayıt sistemlerini düşük maliyetli idari araçlar olarak kullanırken, Türkiye uyguladığı maktu harç politikasıyla bu rejimleri geride bıraktı.
Haziran ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu
Haziran ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda sınırlı bir artış göstermesini bekliyor.
Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı...
Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı... 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...