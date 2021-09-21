Türkiye, ilk 7 ayda 13.7 milyar dolar cari açık verdi

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Merkez Bankası bu yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediğini açıklarken OVP’de ise 21 milyar dolar cari açık verileceği tahmin edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun yayımladığı ekonomi raporunda, ortaya çıkan çelişkili açıklamalar değerlendirildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 1 Eylül’de yaptığı açıklama anımsatılan raporda, dört gün sonra ise OVP tahminlerinin açıklandığına dikkat çekildi. Raporda, Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşirse yıllık cari işlemler açığının 13.7 milyar dolardan düşük olması gerektiği vurgulandı. OVP tahminine göre ise yılın geri kalanında 7-8 milyar dolarlık bir cari işlemler açığı verilmesi beklendiğine işaret edilen raporda şunlar yer aldı:

“Tahminler arasında 180 derecelik fark, iktidarın Türkiye gerçeğinden nasıl koptuğunun açık bir kanıtı. MB’nin tahmini ancak TL’nin çok yüksek oranda değer kaybetmesi ya da enerji fiyatlarında şok bir düşüş yaşanması nedeniyle ithalatın hızlı bir şekilde azalmasına bağlı gözüküyor. OVP tahmini daha doğru görünüyor. Merkez Bankası’nın tahmini hükümetten sakladığı bazı bilgi ve tahminleri olabileceğini akla getiriyor. MB, bildiklerini hükümetle paylaşmıyorsa ‘danışmanlık görevini yapmıyor’ demektir. Aksi ise hükümet de Merkez Bankası’na güvenmiyor’ demektir.”