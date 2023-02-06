Türkiye Müteahhitler Birliği: İş makineleri deprem bölgesine yönlendirilmeli

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlara hızlı ulaşılabilmesi amacıyla üyelerine, iş makinelerini bu bölgelere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:54
Türkiye Müteahhitler Birliği: İş makineleri deprem bölgesine yönlendirilmeli
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Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamada, enkaz altında kalan yurttaşlara 48 saat içinde ulaşmanın hayati önemde olduğu hatırlatıldı.

Birlik üyelerine iş makinelerini enkaz kaldırma çalışmalarına yönlendirme çağrısında bulunuldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), "Yetkili mercilerden bize ulaşan taleplerin de ivedilikle karşılanması noktasında koordinasyon sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


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