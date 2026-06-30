Türkiye'nin dış ticaretinde mayıs freni: İhracat ve ithalatta sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT SINIRLI ARTTI

2026 yılının ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,1 artışla 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yıl mayısta yüzde 78,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 80,0'a yükseldi.

Buna karşılık ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artışla 42 milyar 716 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,9'dan yüzde 72,2'ye geriledi.

İHRACATTA İMALAT SANAYİ ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre toplam ihracatın yüzde 94,5'ini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

Mayıs ayında geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatın yüzde 72,7'sini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde ara mallarının ithalattaki payı yüzde 71,5 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 714 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı 1 milyar 520 milyon dolarla ABD, 1 milyar 380 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolarla İtalya ve 922 milyon dolarla İspanya izledi. İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde de ilk sırada 9 milyar 276 milyon dolarlık ihracatla Almanya yer aldı.

İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

Mayıs ayında en fazla ithalat 3 milyar 758 milyon dolarla Rusya Federasyonu'ndan yapıldı.

Rusya Federasyonu'nu 3 milyar 431 milyon dolarla Çin, 2 milyar 40 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 208 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 57 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 40,9 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise en fazla ithalat 21 milyar 35 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre mayıs ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,8, ithalat ise yüzde 1,9 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 4,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Mayıs ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 3,4 oldu.

İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı mayıs ayında yüzde 11,8, ocak-mayıs döneminde yüzde 11,9 olarak hesaplandı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE İHRACAT GERİLEDİ

Özel ticaret sistemine göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 20 milyar 634 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10 düşüşle 26 milyar 389 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 13,6 azalarak 5 milyar 756 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,2'ye yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde ise özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1 artarak 101 milyar 934 milyon dolar, ithalat yüzde 2,1 artarak 145 milyar 583 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 4,7 artışla 43 milyar 649 milyon dolara yükseldi.