Türkiye Varlık Fonu yatırımcı görüşmelerine başlıyor: Dolar cinsinden sukuk borçlanması gündemde

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:26

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:26

Türkiye Varlık Fonu; Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'ı ortak küresel koordinatörler ve talep toplayıcıları olarak; Bank ABC, BBVA, BofA, Dubai İslami Bankası, First Abu Dhabi Bank, ING, KFH Capital, Sharjah İslami Bankası ve Société Générale’i de ortak talep toplayıcıları olarak 14 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek bir dizi sabit getirili yatırımcı toplantısı ve görüşmesi düzenlemekle görevlendirdi.

Yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasa koşullarına bağlı olarak, 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışının yapılması planlanıyor.

Sertifikaların Fitch tarafından BB- olarak derecelendirilmesi bekleniyor.

Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank, sukuk yapılandırma temsilcileri olarak atandı.