Türkiye ve Kazakistan arasında swap anlaşması imzalandı!

Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan yeni swap anlaşması, ikili ticaret ve mali işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı ile ticaretin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ve Kazakistan arasında swap anlaşması imzalandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington’da imzalandığı duyuruldu.

ANLAŞMA 3 YIL SÜRECEK

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına olanak sağlayacak. Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın, tarafların ortak kararıyla uzatılabileceği bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı aracılığıyla ikili ticaret ve mali işbirliğini teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi. Ayrıca, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceği ifade edildi.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #türkiye #Kazakistan #Swap

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