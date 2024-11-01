Türkiye'de de şubeleri var: Dev restoran zinciri iflas etti

Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:44

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalıkla birlikte ekonomik kriz de patlak verdi. Tüm dünyada ölümlere yol açan hastalık beraberinde getirdiği ekonomik krizle birlikte iflasları hatta açlık krizlerini de yaşattı.

Özellikle tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle on milyonlarca insan zor duruma düştü.

Tedarik zincirindeki kırık sağlıktan otomotive, eğitimden hizmet sektöründe hemen hemen her alanda derin yara açtı.

CNN'de yer alan habere göre, kar topu etkisi sonucunda ABD başta olmak üzere Avrupa’daki çok sayıda ülkede iflas haberleri peş peşe yayıldı. Son olarak edition.cnn.com’un haberine göre merkezi ABD’de bulunan TGI Fridays iflas etti. İflası duyurduktan sonra TGI Fridays’ın 50 restoranı aniden kapandı.

Zincirin restoran bulucusu, geçen hafta 213 restoranın açık olduğunu gösterirken, çarşamba günü itibarıyla açık olan restoran sayısı 163 idi; bu da 50 restoranın kapandığı anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELER DAHİL Mİ?

CNN'e göre TGI Fridays yıl başında ABD'de 270 şubeye sahipti. Ocak ayında 36 şubeyi kapatmıştı. Etkilenen yerlerin listesi henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla aralarında Türkiye’deki şubelerin de bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Bloomberg'e göre TGI Fridays, 11. Bölüm iflası için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Red Lobster gibi diğer büyük restoran zincirleri de bu yıl iflaslarını ilan etti. TGI Fridays Türkiye'de İstanbul ve Ankara'daki popüler şubeleriyle biliniyor.