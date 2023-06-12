Volvo satış raporunu açıkladı

Volvo'nun, mayıs ayına ilişkin açıkladığı satış raporunda geçen yıla kıyasla elektrikli otomobil satışlarını artırdığı saptandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:00
Volvo satış raporunu açıkladı
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Volvo, mayıs ayı küresel satış raporunu açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31'lik bir artışla 60 bin 398 adet otomobil satışı yaptı. 2023'ün ilk beş ayında marka, toplam 275 bin 312 adet otomobil satmayı başardı.

Şirket, elektrikli araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 oranında artırdı ve toplamda 23 bin 967 adet elektrikli araç satışı yaptı. Bunlara ek olarak tamamen elektrikli otomobil satışları ise 3'e katlarken sayı 10 bin 826 adet olarak açıklandı.

  1. Tam elektrikli: 10 bin 826 (yüzde 196 artış) ve yüzde 17,9 pay
  2. Şarj edilebilir hibrit: 13 bin 141 (yüzde 11 artış) ve  yüzde 21,8 pay
  3. Toplam: 23 bin 967 (yüzde 55 artış) ve yüzde 39,7 pay

Bu yılın haziran ayına kadar olan süreçte İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Recharge markası altında yaklaşık 112 bin adet tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil sattı. Toplam satışın yüzde 41'ini elektrikli modeller oluşturdu.


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