Türkiye'nin ham çelik üretimi düştü

06 Eylül 2022 Salı, 11:45

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.7 azalarak 2.7 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın 7 ayında da yüzde 6,9 düşüşle 21.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi, temmuzda yıllık bazda yüzde 11.2 azalışla 2.7 milyon ton, ocak-temmuz döneminde yüzde 3.6 gerileyerek 19.6 milyon ton oldu.

YILLIK BAZDA YÜZDE 22.8 AZALDI



Temmuzda çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 22,8 azalışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 19,4 düşüşle 1,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 10,2 azalışla 9,7 milyon ton, değer olarak yüzde 17,5 artışla 9,4 milyar dolar oldu.

Temmuz ayında çelik ürünleri ithalatı, geçen yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 1,8 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 12,9 artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 5,4 azalışla 9,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 25,6 yükselişle 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 100,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 94 seviyesine geriledi.

HİNDİSTAN'IN HAM ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI



Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalış göstererek 149 milyon ton, yılın ilk 7 ayında ise yüzde 5,4 azalışla 1,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in ham çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 azalışla 609 milyon tona düşerken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 8 artışla 73,3 milyon ton, Japonya'nın üretimi ise yüzde 4,9 azalışla 53,3 milyon ton oldu.

HAM ÇELİK ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ TEMMUZDA DA DEVAM ETTİ



Çelik sektöründeki gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmeye göre, dünya ham çelik üretimindeki düşüş temmuzda da devam etti. Dünyanın en büyük 10 ham çelik üreticisi ülke arasında Hindistan ve İran haricindeki ülkelerin tümünün üretimlerinde düşüş gözlendi.

Temmuzda dünya ham çelik üretimindeki düşüş yüzde 6,5 seviyesinde iken, Türkiye'nin üretimi yüzde 20,7 azaldı. Aylık üretimde Türkiye, dünya sıralamasında, 2021 yılına göre iki kademe birden gerileyerek 9. sırada yer aldı.

Üretimdeki düşüşte, küresel çapta yaşanan olumsuzlukların yanı sıra Rusya'dan çok yönlü devlet desteğiyle uluslararası fiyatların ton başına 100-150 doların altında fiyatlarla Türkiye'ye gönderilen ürünlerin iç piyasayı baskı altına alması ve yerli üreticilerin bu fiyatlarla rekabet edememesi neticesinde üretimlerini kısmaları veya durdurmaları da etkili oldu. Bu durum kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Geçen yılın temmuz ayında yüzde 75,2 olan kapasite kullanım oranı, bu yıl yüzde 59,7'ye geriledi.

Diğer taraftan, miktar yönünden dış ticaret rakamlarında da gerileme gözlendi. Yılın ilk yarısında çelik ürünleri ihracatındaki düşüş yüzde 7,1 iken, sadece temmuzda ihracat yüzde 22,8 azaldı. Buna karşılık, temmuzda ithalattaki düşüş yüzde 1,8 seviyesinde kaldı.

Üretimdeki düşüşün kontrol altına alınabilmesini ve ihracata dayalı sistemin sürdürülebilmesini teminen, başta Rusya olmak üzere, Çin, Hindistan gibi devlet yardımlarının yoğun olduğu ülkelerden yapılan yarı ürün ithalatındaki artışın kontrol altına alınması ve dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi girdi tedarikini ve yerli girdi kullanımını artıracak adımların atılması hayati önem taşıyor.