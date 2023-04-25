Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatı mart ayında da geriledi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:55

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:55

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Avrupa’nın önemli altın rafineri merkezlerinden İsviçre’nin altın ihracatı geçtiğimiz ay Türkiye’ye satışların gerilemesiyle 148 tona düştü.

Bu rakam şubat ayında 182 ton olarak gerçekleşmişti.

Yayımlanan verilere göre Türkiye’ye altın ihracatı yüzde 75 düşerek 10.7 tona gerilerken bu düşüşün gerilemede en etkili faktör olduğu gözlendi. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle, İsviçre'nin ocakta Türkiye'ye altın ihracatı 58 tonu aşarak tarihi seviyeye çıkmıştı.

İsviçre’den Hindistan’a altın ihracatı yüzde 36 düşerek 16,6 tona gerilerken İngiltere’ye ihracat ise 3,4 tondan 1,6 tona indi. Hong Kong’a gerçekleşen ihracat da yüzde 31 düşerek 17,5 tona geriledi.

ÇIN’E YAPILAN ALTIN İHRACATI ARTTI



Kurumun verilerine göre bazı ülkelere gerçekleşen altın ihracatı ise artış gösterdi. Buna göre Çin’e yapılan altın ihracatı yüzde 16 artarak 67,3 tona çıkarken ABD’ye yapılan ihracat ise 1,7 tondan 16,7 tona yükselerek dikkat çekti.

İsviçre’nin altın ithalatı da yüzde 35 artarak 243,7 tona ulaşırken Rusya’dan altın ithalatı ise 10,1 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle ithal dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün gümrük idarelerine beyaz zorunluluğu getirmişti.

Buna göre Türkiye’de yerleşik kişilerce 40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş altın ithalatında gümrük idarelerine ilgili bilgilendirmelerin yapılması zorunlu olmuştu.