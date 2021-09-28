Türkiye'yi bekleyen tehlike: Fitch'ten dikkat çeken faiz değerlendirmesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB faiz indiriminin Türkiye'nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumu yaptı
Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB faiz indiriminin Türkiye'nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumu yaptı.
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi ve para politikası yönlendirmesindeki değişikliğin enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştıracağı yorumu yapan kuruluş, kararın Türkiye'nin para politikasındaki zayıf kredibilitesini gösterdiği ifadelerini de kullandı.
Fitch, Türkiye'de faizin 2021 sonunda 100 baz puan indirilmesini beklediğini ancak Ağustos ayında artan enflasyon dikkate alındığında geçen haftaki kararın "erken" olarak değerlendirildiğini belirtti.
ABD İLE GERİLİMİ ARTIRABİLİR
Dünya gazetesinin aktarıdklarına göre, raporda son küresel ekonomik görünüm değerlendirmesinde Türkiye'de 2021 sonu enflasyon beklentisini yüzde 17.2 olduğu hatırlatıldı. "Dirençli iç talep, yüksek uluslararası enerji fiyatları, TL'de ek değer kaybı, enflasyon beklentilerinde daha fazla yükseliş dikkate alındığında beklentimizin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel" denildi.
Raporda ayrıca, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının iç güven ortamında zayıflama ve dolarizasyonda hızlanma halinde artabileceği kaydedildi. Türkiye'nin yeni S-400 alımı yönünde bir gelişmenin de ABD ile gerilimi artırabileceği yorumu yapıldı.
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