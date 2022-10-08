TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu açıkladı: Süt ve süt ürünlerine büyük zam geliyor
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ve süt ürünlerine ilişkin önümüzdeki haftayı işaret ederek sütün litre fiyatına 2,5 TL zam geleceğini söyledi. Solakoğlu ciddi bir hayvan krizinin olduğunun da altını çizerek uyarılarda bulundu.
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Habertürk'te Gün Ortası programında süt ve süt ürünleri fiyatıyla ilgili konuştu.
Piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiyi zorladığını dile getiren Solakoğlu, sahada bu fiyatın üzerine çıkıldığını söyledi.
"RAFLARDAKİ ÜRÜNLER AZALIYOR"
Solakoğlu ''Üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünler azalmaya başladı. Markete gidince bir paket ürün verip ikinciyi, üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü ürün artık kalmadı. Sahada pazarlık yöntemiyle, üreticiyle sanayici fiyat belirlemeye başladı. Çünkü süt fiyatını belirleyen kurum, Gıda Komitesi değil, onların bir tavsiyesi var ama eskiden geçerliydi. Şu anda sahada bizim beklentimiz 7.5 lira olan süt fiyatının 9.20 ile 9.50 arasında bir yere oturması. Güney Marmara'da aşağı yukarı buraya oturdu, biz saygımızdan dolayı komiteyi bekledik, deklarasyon yapılmadı. Tüketici nezdinde bir şey değişmeyecek, zam geliyor'' dedi.
"HAYVAN KRİZİ VAR, SÜT KRİZİ VAR"
Solakoğlu, "Tüm girdileri dolara endeksli olan bir sektörün içindeyiz. Gıda enflasyonunu engellemek için süt üreten çiftçinin fiyatını arttırmama ısrarı olan bir yönetimle karşı karşıyayız. 1 yıl içinde süt üreticilerine litresine 2.7 TL zam yapıldı.
Rafa bakıldığında bu rakam yaklaşık 7 lira. Biz diyoruz ki gıda enflasyonunu bizimle kontrol edemezsiniz. Dolarla bizi kontrol edebilirsiniz. Süt üreticisi her 1 litre sütten 2 lira zarar ediyor. Köylüyü düşünün 300 litre süt üretiyorsa her gün 700 lira zarar ediyor. Bunun da altından kalkamayacağı için süt üretmiyor.
Hayvan krizi var. 1,5 milyon üzerinde bir anaç hayvan kesildi. Fiyatlar bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Zaten bu şuan piyasada oturmuş durumda. Bu nedenle de piyasada çok ciddi derecede süt krizi var" dedi.
Solakoğlu "Yem ile ilgili fiyatlar ortada. Akaryakıta, asgari ücrete yapılan zam da bizi etkiledi. Biz çevre ülkelerde en düşük fiyata süt satışı yapıyoruz. Süt bulunamıyor. Tek çaremiz ithalatsa bu daha da artışlara yol açacak. Giderler kapanabilmesi için daha da artacak. Türk çiftçisi göz göre mağdur ediliyor" ifadelerini kullandı.
Solakoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Yaklaşık 1 litre sütün bize maliyeti tüm samimiyetimle söylüyorum 10.5 TL civarında. Ama biz bugün 9,5 TL'ye razı olduk."
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