TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu Cumhuriyet TV'de yanıtladı: Süt ürünlerinde fiyatlar artacak mı?

06 Aralık 2022 Salı, 10:32

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi.

Ekim ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış göstermişti.

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, üretici enflasyonunun tüketiciye nasıl yansıyacağını anlattı. Solakoğlu'nun değerlendirmeleri özetle şöyle:

"Yeni yasadan kaynaklı TÜİK'e soruşturma açılması çok münasip olur diye düşünüyorum çünkü yanıltıcı ve yanlış bilgi verdiklerini kanaatindeyiz.

Bir ay içerisinde gelen zam şöyle oldu; üreticiler zincirlerini koparttı, Ulusal Süt Konseyi'nden, devletten vazgeçti ve kendi göbeğini kendi kesmeye başladı. Burada bir düzeltme oldu. Bu düzeltme bir daha olacak. Özellikle ocak ayında çok ciddi bir artış olacağı öngörülüyor. Size bugüne kadar yansıyan raftaki fiyat artışları, çiftçiye hiçbir zaman yansımıyordu. Şimdi çiftçiye yansıyan rafa yansımaya başladı.

Şu anda çiftçiler maliyetinin altında hayvanlarını kestikleri halde et fiyatları burada. Şimdi Avrupa'daki et fiyatlarına ya da yakın coğrafyamızdaki et fiyatlarına baktığımız zaman bizim üzerimizde. Dolasıyla, onlardan yapılan ithalatın sonucunda ete de yüzde 30 bir daha zam gelecek.

Bizim düşüncemiz, 100 lira olan kemikli et fiyatının (Çiftçiden çıkış olarak söylüyorum), yaklaşık 130-140 bantlarına çıkacağını öngörebiliyoruz. Ne zaman çıkacak? Asgari ücrete zam geldikten sonra çıkacak."