Tuvalete abonelik sistemi: Haftalık 30, aylık 120 TL

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:56

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:56

Rize Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Taşçıoğlu Camii’nde yaklaşık 38 yıldır umumi tuvaletin görevlisi olarak çalışan 5 kardeşten biri olan Samsunlu Abdullah Çevrim, cama yazdığı yazı ile görenleri şaşırttı.

Çevrim, kendisi ve çevrede bulunan esnafın kolaylık sağlaması için bir çözüm buldu. Bulduğu çözüm ile birlikte her gün umumi tuvaleti kullanan esnaf için abonelik sistemi başlattı. Camiye ait umumi tuvalete abone olanlar haftalık 30, aylık 120 TL ödüyorlar.

"KOLAYLIK OLUYOR"

Esnafa kolaylık sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Abdullah Çevrim, “Burada çevre esnaflar genelde haftalık ödüyorlar. Bazı kısım ise aylık ödüyor. Fiyat düzenlemesi olduğu için bende oraya yazı olarak koymayı tercih ettim.

Gelen bakıyor. Fiyatını ona göre ödüyor. Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor” ifadelerini kullandı.

30 yıldır caminin yanında bulunan kuaförde esnaflık yapan Selahattin Köse, “Bu tuvalet ücreti var olan bir şeydi. Bu iş de bizim esnaflar için iyi oldu. Daha önceden de vardı. Biz esnaf olarak bazen haftalık veriyoruz. Bazen aylık veriyoruz. İkide bir gidip ihtiyacımızı gidiyoruz. Bununla beraber orada duran arkadaşımız için kolaylık oluyor. Bazen unutuyoruz. O tür sıkıntıları da ortadan kaldırmak için haftalık ve aylık olarak konuşuyoruz. Buda rahat oluyor. Hem oranın idaresi açısından hem de bizim açımızdan kolay oluyor” dedi.

