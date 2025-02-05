Tuzla tersanelerinde ücret zammı tepkisi sürüyor: 'İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz'
Tuzla tersanelerinde çalışan işçiler, “İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz” diyerek eylem yaptı. Açıklamaya EMEP Milletvekili İskender Bayhan da katıldı.
Şubat ayına girilmiş olmasına rağmen İstanbul’da Tuzla tersanelerinde çalışan işçilerin alacakları zam oranları hâlâ açıklanmadı. İşçilerin tersane patronlarına ve taşeronlara tepkisi sürüyor. Tersane işçilerinin dayanışma ağı olan ‘Baret’ günün ilk saatlerinde, işçi duraklarında tersane işçilerine seslendi. Tersane patronlarının ve taşeronların düşük ücret dayatmasına karşı işçiler, “İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz” dedi.
‘Baret tersane işçilerinin sesi’ tarafından organize edilen açıklamaya Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da katıldı. İşçi duraklarında konuşan Bayhan, “Birleşmediğiniz için kendinizi güçsüz ve tek başına hissediyorsunuz! Binlerce tersane işçisi birleşirse, sömürü çarklarını döndürenler küçülür, siz büyürsünüz” diye konuştu.
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