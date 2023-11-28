TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan zeytinyağı uyarısı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:06

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:06

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, zeytinyağının en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıdalardan olduğuna işaret etti.

Yükselen fiyatların piyasada taklit ve tağşişli zeytinyağı ürünlerinin sayısını daha fazla artırdığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kar sağlamak için taklit ve tağşişe başvuruluyor. İçerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle yağlar arasında ön planda olan zeytinyağı dengeli ve sağlıklı beslenmek için mutfaklarımızda her zaman kullanılıyor. Tağşiş sorunu sadece ülkemizde değil, zeytinyağı üretilen ve ticareti yapılan ülkelerin tamamında yaşanan bir sorundur."

LABORATUVAR TESTLERİYLE ANLAŞILIYOR

Bayraktar, zeytinyağındaki hile ve sahtekarlığı tüketicilerin tespit edemeyeceklerine dikkati çekerek, taklit ve tağşişin laboratuvar testleriyle anlaşıldığını ifade etti.

Üreticilerin emeklerini korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı çıkmak gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve tağşişin önlenmesi için tüm illerde denetimlerin sık sık yapılmasının önemine işaret etti.

Bayraktar, denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmaların ifşa edilmeleri ve gerekirse kapatılmaları gerektiğini belirterek, "Bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de zeytinyağı alırken bilinçli olmalı, güvendikleri yerlerden veya firmalardan yağlarını almalıdır" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ NORMAL SEVİYEYE YAKIN OLACAK"

Bayraktar, Türkiye'de geçen yıl rekor üretim gerçekleştiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılında 421 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya liderliğine ulaştık. Son 3 yılda ülkemizde zeytin üretimi yüzde 95 oranında arttı. 2023 yılının 'yok yılı' olmasına karşın üretimimizin normal seviyeye yakın olacağı tahmin ediliyor. İklim değişikliğinin etkilerine rağmen zeytin üretiminde lider olmamızın sebebi üreticilerimizin başarısı ve izlenen politikaların sonucudur."

Zeytin üretimine devam eden üreticilerin, üretimde kalmaları için yeterli geliri elde etmeleri gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, girdi fiyatlarının hızla arttığını, sofralara uygun fiyattan zeytinyağı gelebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.