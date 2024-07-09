Üç konfederasyon bugün ‘konuşacak’

Çalışma yaşamındaki temel konularda birlikte hareket etme kararı alan üç işçi konfederasyonunun cuma günü yapılması planlanan ortak açıklaması bugüne alındı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00
Üç konfederasyon bugün ‘konuşacak’
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Toplantıda asgari ücret ve emekli aylıklarına zam başta olmak üzere geçim mücadelesi, vergi gibi temel konularda talepler dile getirilecek.

Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan taleplerini sıralayacaklar.


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