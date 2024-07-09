Üç konfederasyon bugün ‘konuşacak’
Çalışma yaşamındaki temel konularda birlikte hareket etme kararı alan üç işçi konfederasyonunun cuma günü yapılması planlanan ortak açıklaması bugüne alındı.
Toplantıda asgari ücret ve emekli aylıklarına zam başta olmak üzere geçim mücadelesi, vergi gibi temel konularda talepler dile getirilecek.
Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan taleplerini sıralayacaklar.
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