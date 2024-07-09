Üç konfederasyon bugün ‘konuşacak’

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Toplantıda asgari ücret ve emekli aylıklarına zam başta olmak üzere geçim mücadelesi, vergi gibi temel konularda talepler dile getirilecek.

Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan taleplerini sıralayacaklar.

