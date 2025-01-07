Üç sektörde ihracat yükseldi: Otomotiv, elektrik ve savunma sanayisinde yeni zirve

Türkiye'nin sanayi sektörlerinde, otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sanayisi, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirerek, ülkenin toplam ihracatını 261,9 milyar dolara çıkardı.

Üç sektörde ihracat yükseldi: Otomotiv, elektrik ve savunma sanayisinde yeni zirve
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:58

Otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sektörleri, tüm zamanların en yüksek yıllık dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,5 artarak 261,9 milyar dolara yükseldi, sanayi ihracatı ise yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Otomotiv sektörü, 37 milyar doları aşarak en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Elektrik ve elektronik ile savunma sanayisi de benzer rekorlar kırdı. Sanayi sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL İHRACAT ARTIŞLARI

Sanayi sektörlerinde otomotiv, 37,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 16,7 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi ise 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotivde yüzde 6,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 2,9, savunma sanayisinde ise yüzde 21,5 artış sağlandı.

BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI

Otomotiv sektörü Almanya'ya 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık'a 1,7 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi. 2024 yılında, sanayi ve bağlı sektörlerin ihracatında önemli artışlar bekleniyor.eminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

  1 OCAK - 31 ARALIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (yüzde )
SANAYİ 180.641.087 183.821.571 1,8 81,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 14.161.289 13.889.852 -1,9 6,1
Tekstil ve Hammaddeleri 9.551.140 9.495.712 -0,6 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 1.858.439 1.526.663 -17,9 0,7
Halı 2.751.709 2.867.477 4,2 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6
C. SANAYİ MAMULLERİ 135.986.887 139.146.477 2,3 61,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 19.242.984 17.920.376 -6,9 7,9
Otomotiv Endüstrisi 34.990.071 37.211.661 6,3 16,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.939.909 1.912.251 -1,4 0,8
Elektrik ve Elektronik 16.201.135 16.677.730 2,9 7,4
Makine ve Aksamları 11.327.728 11.190.109 -1,2 4,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 12.465.031 12.434.194 -0,2 5,5
Çelik 14.859.040 16.149.331 8,7 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.598.854 4.314.179 -6,2 1,9
Mücevher 7.651.795 7.458.367 -2,5 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 5.544.667 6.734.843 21,5 3,0
İklimlendirme Sanayii 7.165.672 7.143.436 -0,3 3,2
III. MADENCİLİK 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
Madencilik Ürünleri 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7
TOPLAM (TİM*) 221.461.627 226.066.207 2,1 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 34.165.802 35.859.028 5,0 13,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 255.627.429 261.925.235 2,5 100,0

Etiketler: #ihracat #otomotiv #elektrik #sanayi

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