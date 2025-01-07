Üç sektörde ihracat yükseldi: Otomotiv, elektrik ve savunma sanayisinde yeni zirve
Türkiye'nin sanayi sektörlerinde, otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sanayisi, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirerek, ülkenin toplam ihracatını 261,9 milyar dolara çıkardı.
Otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sektörleri, tüm zamanların en yüksek yıllık dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,5 artarak 261,9 milyar dolara yükseldi, sanayi ihracatı ise yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolara ulaştı.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEYE YERLEŞTİ
Otomotiv sektörü, 37 milyar doları aşarak en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Elektrik ve elektronik ile savunma sanayisi de benzer rekorlar kırdı. Sanayi sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.
SEKTÖREL İHRACAT ARTIŞLARI
Sanayi sektörlerinde otomotiv, 37,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 16,7 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi ise 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotivde yüzde 6,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 2,9, savunma sanayisinde ise yüzde 21,5 artış sağlandı.
BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI
Otomotiv sektörü Almanya'ya 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık'a 1,7 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi. 2024 yılında, sanayi ve bağlı sektörlerin ihracatında önemli artışlar bekleniyor.eminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:
|1 OCAK - 31 ARALIK
|SEKTÖRLER
|2023
|2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (yüzde )
|SANAYİ
|180.641.087
|183.821.571
|1,8
|81,3
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|14.161.289
|13.889.852
|-1,9
|6,1
|Tekstil ve Hammaddeleri
|9.551.140
|9.495.712
|-0,6
|4,2
|Deri ve Deri Mamulleri
|1.858.439
|1.526.663
|-17,9
|0,7
|Halı
|2.751.709
|2.867.477
|4,2
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|30.492.911
|30.785.242
|1,0
|13,6
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|30.492.911
|30.785.242
|1,0
|13,6
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|135.986.887
|139.146.477
|2,3
|61,6
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|19.242.984
|17.920.376
|-6,9
|7,9
|Otomotiv Endüstrisi
|34.990.071
|37.211.661
|6,3
|16,5
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|1.939.909
|1.912.251
|-1,4
|0,8
|Elektrik ve Elektronik
|16.201.135
|16.677.730
|2,9
|7,4
|Makine ve Aksamları
|11.327.728
|11.190.109
|-1,2
|4,9
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|12.465.031
|12.434.194
|-0,2
|5,5
|Çelik
|14.859.040
|16.149.331
|8,7
|7,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|4.598.854
|4.314.179
|-6,2
|1,9
|Mücevher
|7.651.795
|7.458.367
|-2,5
|3,3
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|5.544.667
|6.734.843
|21,5
|3,0
|İklimlendirme Sanayii
|7.165.672
|7.143.436
|-0,3
|3,2
|III. MADENCİLİK
|5.744.316
|6.011.734
|4,7
|2,7
|Madencilik Ürünleri
|5.744.316
|6.011.734
|4,7
|2,7
|TOPLAM (TİM*)
|221.461.627
|226.066.207
|2,1
|100,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|34.165.802
|35.859.028
|5,0
|13,7
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|255.627.429
|261.925.235
|2,5
|100,0
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