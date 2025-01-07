Üç sektörde ihracat yükseldi: Otomotiv, elektrik ve savunma sanayisinde yeni zirve

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:58

Otomotiv, elektrik ve elektronik ile savunma ve havacılık sektörleri, tüm zamanların en yüksek yıllık dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,5 artarak 261,9 milyar dolara yükseldi, sanayi ihracatı ise yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Otomotiv sektörü, 37 milyar doları aşarak en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Elektrik ve elektronik ile savunma sanayisi de benzer rekorlar kırdı. Sanayi sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL İHRACAT ARTIŞLARI

Sanayi sektörlerinde otomotiv, 37,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 16,7 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi ise 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotivde yüzde 6,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 2,9, savunma sanayisinde ise yüzde 21,5 artış sağlandı.

BAŞLICA İHRACAT PAZARLARI

Otomotiv sektörü Almanya'ya 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık'a 1,7 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi. 2024 yılında, sanayi ve bağlı sektörlerin ihracatında önemli artışlar bekleniyor.eminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle: