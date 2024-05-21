Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek

Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:48

Güncelleme: 21.05.2024 - 14:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi konusundaki çalışmaların, TBMM'de son aşamaya geldiğini belirtti.

AKP'li milletvekillerinin üzerinde çalıştığı teklifin, Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişiklik öngördüğünü aktaran Uraloğlu, "Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" dedi.

Uraloğlu, bir diğer düzenlemeyle havacılık güvenliğiyle sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini bildirdi.

GEMİCİLİK ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER

Uraloğlu, ayrıca gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıkladı.

Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet yeteneğini muhafaza edebilmesi için emisyonlarını hızlı şekilde düşürmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü.

"Bu noktada uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin ülkemiz tarafından verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bu nedenle, emisyon fiyatlandırma sisteminin ülkemizde kurulması durumunda mütekabiliyet esasına göre toplam üretilen emisyonlardan alınacak gelirin belirlenecek bir miktarının ülkemizce alınması sağlanarak buradan elde edilecek gelirle Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi veya dönüştürülmesi sağlanacak. Bu sayede, dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam ettirilecek."

Uraloğlu, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirlerinin de Bakanlığın bütçesine özel ödenek olarak öngörüleceği düzenlemesinin yanında, toplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni gemi inşa faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.

Uraloğlu, düzenlemeyle Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu gereğince halihazırda fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemlerinin de dijital olarak sunulan belgeler üzerinden yapılabileceğini aktardı.