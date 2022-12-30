Ücretlilerin gelir vergisi tarifesi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1.9 milyon liraya çıktığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı duyuruda 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledilediklerini açıkladı.
Açıklamaya göre gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıktı.
Paylaşımda şu ifadeler de yer aldı;
“Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.
2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır”
YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARI 110 TL OLDU
Paylaşımın devamında şöyle denildi;
“Ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.
Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.
Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile 1 bin 456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir”
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 30, 2022
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