Üçüncü çeyrekte 2 kat artışla 213 milyon TL FAVÖK üretti

09 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Halka arzla yakaladığı ivmeyi global arenaya taşıyarak 85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2022’nin üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk iki çeyreğinde toplamda yaptığı 2,03 milyar liralık cirosuyla yüzde 14,1 FAVÖK marjı açıklayan şirket, 2022’nin üçüncü çeyreğinde sağladığı 1,43 milyar liralık ciro ve yüzde 14,9 marjla 213 milyon lira FAVÖK ürettiğini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre; şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam geliri, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 146’lık bir artış gösterdi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Yılın ilk üç çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir kâr elde ettiklerini bildiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yılın ilk altı ayında yakaladığımız olumlu tabloyu yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiş olmamız, ticari stratejilerimizi ve hamlelerimizi ne kadar doğru planlandığımızı gösteriyor. Elde ettiğimiz satış ve kârlılık rakamlarıyla Türkiye ekonomisinin oyun kurucuları arasında yer alan pozisyonumuzu güçlendirdik. Öyle ki 2022 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz net kârı yalnızca üçüncü çeyrekte ürettik. Şirket olarak bu başarıdan hareketle gelişimimizi ve ticaretimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

YILDA 122 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ

“2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesine 82’nci sıradan giren Kervan Gıda, Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik yedi fabrikasıyla ve yıllık 122 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Polonya’da kendi şirketleri ve bağlı ortaklıkları bulunan Kervan Gıda, tesislerindeki katma değerli ürün anlayışı ve verimlilik çalışmaları ile “Dünyanın En Büyük 5. Yumuşak Şeker Üreticisi” olmayı hedefliyor.