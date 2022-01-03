Uğur Civelek'ten ekonomi yorumu: Her şey daha kötüye gidecek
Ekonomist Uğur Civelek, yeni yıl ile beraber yaşanan zam yağmuru ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumu için “her şey daha kötüye gidecek” yorumunda bulundu.
Ekonomist Uğur Civelek, yeni yıl ile birçok kalemde gelen fahiş zamları ve TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla beraber iktidarın ‘yeni ekonomi modelini’ değerlendirdi.
TV5’de 4.Güç programında konuşan Civelek, “Bütçede dolaylı verilerin önemli payı var yüzde 70’e yakın, bunun da en önemli kısmı Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi bunu da en çok alan, akaryakıt fiyatları. Vergiden taviz verilmiş ama 2022 yılında bütçede öyle problemler var ki taviz verilebilecek durumda değil. Muhtemelen ÖTV tekrar eski noktasına getirilmeye çalışılıyor. Kademeli zamlarla kur artı, ÖTV ayarlamaları fiyatlar üzerinde etkilidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“BÜTÇENİN HALİ TARUMAR”
Civelek şunları söyledi;
“Asgari ücret vergi dışı bırakıldı, bu bütçede çok ciddi bir gedik yaratacak, bunu da vergilerle telafi etmeleri lazım. İlk çeyrek borçlanma 128 milyar borçlanmaya çalışacaklar. Bütçenin hali tarumar vaziyette. Bankalar Merkez Bankası’ndan alacak, Merkez Bankası bunu Hazine’ye fatura edecek. Oradan da ciddi bir yük gelecek. Tüm açık pozisyon kur artışından dolayı Hazine’nin sırtına yıkılacak. Kurdaki her yükseliş iç borçlanma değerini düşürecek. Her şey daha kötüye gidecek”
“NEBATİ’NİN GÖREVİ ERDOĞAN’I ALKIŞLAMAK”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarını da yorumlayan Civelek, "Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı’nı alkışlamakla meşgul, birinci görevi o. Nureddin Nebati, 2018 Ağustosu'ndan beri bakan yardımcısıydı, yaşanan süreci biliyor. Neden başarılı olamadığını da görüyor, ama sadece seyrediyor ve alkışlıyor. ‘Ne yaptığımızı biliyoruz’ diyor. Ama sonuçlar bildiklerini teyit etmiyor” dedi.
Video Haberler
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'