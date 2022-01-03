Uğur Civelek'ten ekonomi yorumu: Her şey daha kötüye gidecek

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:01

Ekonomist Uğur Civelek, yeni yıl ile birçok kalemde gelen fahiş zamları ve TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla beraber iktidarın ‘yeni ekonomi modelini’ değerlendirdi.

TV5’de 4.Güç programında konuşan Civelek, “Bütçede dolaylı verilerin önemli payı var yüzde 70’e yakın, bunun da en önemli kısmı Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi bunu da en çok alan, akaryakıt fiyatları. Vergiden taviz verilmiş ama 2022 yılında bütçede öyle problemler var ki taviz verilebilecek durumda değil. Muhtemelen ÖTV tekrar eski noktasına getirilmeye çalışılıyor. Kademeli zamlarla kur artı, ÖTV ayarlamaları fiyatlar üzerinde etkilidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇENİN HALİ TARUMAR”

Civelek şunları söyledi;

“Asgari ücret vergi dışı bırakıldı, bu bütçede çok ciddi bir gedik yaratacak, bunu da vergilerle telafi etmeleri lazım. İlk çeyrek borçlanma 128 milyar borçlanmaya çalışacaklar. Bütçenin hali tarumar vaziyette. Bankalar Merkez Bankası’ndan alacak, Merkez Bankası bunu Hazine’ye fatura edecek. Oradan da ciddi bir yük gelecek. Tüm açık pozisyon kur artışından dolayı Hazine’nin sırtına yıkılacak. Kurdaki her yükseliş iç borçlanma değerini düşürecek. Her şey daha kötüye gidecek”

“NEBATİ’NİN GÖREVİ ERDOĞAN’I ALKIŞLAMAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarını da yorumlayan Civelek, "Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı’nı alkışlamakla meşgul, birinci görevi o. Nureddin Nebati, 2018 Ağustosu'ndan beri bakan yardımcısıydı, yaşanan süreci biliyor. Neden başarılı olamadığını da görüyor, ama sadece seyrediyor ve alkışlıyor. ‘Ne yaptığımızı biliyoruz’ diyor. Ama sonuçlar bildiklerini teyit etmiyor” dedi.







