Ukrayna krizi petrolü vurdu: Fiyatlarda sert artış!
Ukrayna krizinin hafta sonu hızla büyümesiyle petrol fiyatları haftaya sert artışla başladı. Ham petrolde yeniden 105 dolar seviyesi görüldü.
NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu.
Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü.
Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.
HAFTA SONU GERİLİM ARTTI
Rusya'nın Ukrayna işgaline misilleme olarak ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını Swift sisteminden çıkarma konusunda anlaşması, Rusya Merkez Bankası'nın yaptırım kapsamına alınması, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarını artıracaklarını açıklaması ve Rusya'nın nükleer silahlarını kullanıma hazır hale getirmesi gibi hamleler, hafta sonunda gerilimi hızla yükseltti.
ABD ve AB'nin geçen hafta açıkladığı ilk yaptırım paketlerinde petrol ve doğalgaz ticaretinin muaf tutulması ve Rusya'nın Swift sisteminden atılmaması üzerine petrol fiyatları 105 dolardan 97 dolara kadar gerilemişti.
Dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Rusya, küresel petrol arzının da yüzde10'unu sağlıyor. Uzmanlar, Rusya'nın petrol ihracatının engellenmesinin, petrol piyasalarında büyük şoka neden olacağı ve dünya genelinde zaten yüksek olan enflasyonu kontrolden çıkaracağı uyarısında bulunuyor.
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