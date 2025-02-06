Ülkelerine dönmelerinin işgücü piyasasına etkileri araştırılıyor: İş yaşamında Suriyeli alarmı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:31

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:31

İktidarın 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi yayınlandı. Strateji kapsamında çalışma yaşamında 2028 yılına kadar olan hedefler belirlendi. Belgeye göre, nitelikli yabancı işgücü ihtiyacı olan alanların belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. “Tersine beyin hareketliliği” kapsamında yurt dışında çalışan yurttaşların ülkeye dönüşleri sağlanacak.

Geçici koruma altındaki kişilerin ülkelerine geri dönüşlerinin işgücü piyasasında yaratabileceği potansiyel etkileri analiz etmek ve bu etkilerin yönetimine yönelik somut ve uygulanabilir politikalar geliştirmek amacıyla

çalışmalar yapılacak. Bu dönüşlerin yaratabileceği sektörel ve bölgesel değişimler, yerli işgücüne olan etkiler ve işgücü talebi ile arzındaki değişiklikler incelenecek ve politika önerileri oluşturulacak.

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara yapılan yardımların ve usullerin gözden geçirilmesi sağlanacak. Geçici koruma kapsamındaki yabancılara uzun süredir verilen destekler ve usuller gözden geçirilerek, kayıtdışı çalışma ve istihdama katılmama şeklinde tezahür eden sorunlara çözüm aranacak.

ESNEK ÇALIŞMA DA VAR

Sendikalar esnek çalışma modellerine karşı çıkıyor. Buna karşın stratejide esnek çalışmaya yönelik hedefler de yer aldı. Belgeye göre, esnek çalışma modellerinde, iş dünyasının ihtiyaçları, iş-özel yaşam dengesi ve sosyal güvenlik hakları gözetilerek mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanacak. İstihdamın artırılması ve işgücüne katılımda sürekliliğin sağlanması amaçlarıyla, işçi ve işveren kesimlerinin, İş Yasası’nda düzenlenen istihdam modellerindeki ihtiyaçlarının ve çalışma hayatındaki değişimlere bağlı olarak yeni modellere duyulan ihtiyaçlarının somut biçimde belirlenmesi sağlanacak.

ÇOCUK İŞÇİLER!

Çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuat alt yapısı güçlendirilecek. Çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda ve ilgili mevzuatta gerekli revizyonlar yapılacak. Türkiye’de çalışan çocukların hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullarında istihdam edildiklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik veri derlenecek. Çalışan çocukların sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik “Çocuk İşgücü Araştırması”nın 2026 yılında Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte uygulanması planlanıyor. En son 2019 yılında uygulanan araştırma, seçilen hanehalklarında 5-17 yaş grubundaki fertleri kapsayacak şekilde çalışan çocuklar konusunda politika geliştirilmesine güncel veri ile katkı sağlayacak.