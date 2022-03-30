Uluslarası piyasalar kıyaslamada Türkiye’deki gübre fiyatlarındaki artış çok yüksek

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

İktidarın yanlış ekonomi politikası çiftçiye yüksek maliyet artışı olarak döndü. “Faiz neden enflasyon sonuç” tezinin kuru artırmasının da etkisiyle gübre fiyatları uçtu. İktidar ise tüm dünyada fiyatların arttığını savunuyor. Oysa dünya ile karşılaştırıldığında gübre fiyatlarındaki artış, Türkiye’den çok daha düşük.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, taban gübresi olarak da bilinen DAP gübresinin ton fiyatının 4 bin liradan 14 bin liraya, 3 bin 600 lira olan ÜRE gübresinin 12 bin liraya, “yüzde 26 CAN” gübresinin fiyatının da 1380 liradan 12 bin 178 liraya kadar çıktığını söyledi. Dünyadaki ve Türkiye’deki gübre fiyatlarını karşılaştıran Bakırlıoğlu, Türkiye’nin gübrede tamamen dışa bağımlı olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

“Ülkemizdeki fiyat artışlarının bir tek nedeni var o da TL’nin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesidir. Yani dünyada gübre fiyatları hiç artmamış olsa bile dolardaki yükseliş yüzünden gübre fiyatları yine de ikiye katlanacaktı. DAP gübresinin fiyatı dünyada yüzde 41 artarken bizde yüzde 250 arttı. ÜRE gübresindeki fiyat artışı dünyada yüzde 122 ama bizde yüzde 230. MAP gübresinin fiyatı dünyada yüzde 38 arttı, bizde ise yüzde 100. ”

"YÜZDE 85 İTHAL"

Türkiye’de yılda ortalama 6.3 milyon ton gübre kullanıldığına işaret eden Bakırlıoğlu şöyle devam etti:

“Bunun 5.4 milyon tonunu yani yüzde 85’ini ithal ediyoruz. Dünya gübre fiyatlarına baktığımızda artışların bu kadar fazla olmadığını görüyoruz. Amerika’da bir yılda DAP’ın ton fiyatı 615 dolardan 919 dolara (yüzde 49), ÜRE’nin fiyatı 483 dolardan 901 dolara (yüzde 87), MAP’ın fiyatı 690 dolardan 955 dolara (yüzde 38) yükselmiş. Türkiye’de çiftçinin diğer maliyetleri zirai ilaç fiyatları yüzde 100 ila yüzde 400 arasında arttı, geçen yıl martta 6.54 TL olan mazotun fiyatı bugün 23.59 TL.”

Dolar kurunun aşırı arttığı yıllarda fiyatların zamlanması nedeniyle gübre kullanımının da azaldığını kaydeten Bakırlıoğlu, “Bunun tek sorumlusu AKP iktidarıdır. Yeni Tarım ve Orman Bakanı ‘ekilmedik bir karış toprak kalmasın’ diyor ama bu fiyatlarla çiftçinin nasıl ekeceğinden bahsetmiyor” diye konuştu.

TARLALAR BOŞ KALIYOR

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası. Buğdaydan arpaya, ayçiçeğinden nohut ve mercimeğe kadar her şey yetişiyor. Ekim ayında buğdayını eken, yaza doğru hasata hazırlanan çiftçi, şimdi de ayçiçeği, nohut, mercimek, fiğ için yine tarlada. Bunlar için de gübreye ihtiyaç var. Mazot ve gübre fiyatları ise çitftçilerin birinci gündem maddesi. Konya Kulu’da traktörüyle tarlada olan çiftçi iki ton gübre aldığını, 26 bin lira ödediğini belirterek şöyle devam ediyor: “Tarlanın sadece birine gübre atabildim. Diğerine ise atamadım. Atamadığım tarlada ürün ya çıkar ya çıkmaz. Gübre, mazot çok pahalı. Bu fiyatlarla ekim yapabilmek imkânsız.”