Ünlü kahve zincirinin iflası istenmişti! İddialara yanıt geldi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:57

Ünlü kahve zinciri Gloria Jean's’in iflası istendiği iddia edilmişti.

HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, alacaklı olduğunu iddia eden City Center, Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini talep etti.

Şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Dinçerler, iddiaları yalanlayarak, "Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son birkaç saat içerisinde sosyal medyada ve internette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur.

Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz. Yayınlanan haberin aksine markamıza olan yoğun ilgiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da güçleneceğimiz günlerin müjdesini vermek ister, asılsız bu içeriğe özellikle itibar etmemenizi ve çıkan asılsız haberi yapan kişi ya da kurumlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isterim."