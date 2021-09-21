Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kuruyor: Başvuru yapıldı

Geçtiğimiz Haziran ayında halka arzı yapılan Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kuruyor.

Reuters
21 Eylül 2021 Salı, 08:16
Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kuruyor: Başvuru yapıldı
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Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.

Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, Haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.


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