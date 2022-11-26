Üretim azaldı fiyatlar yükseldi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Son yıllarda büyük bir artış gösteren ve gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkileyen yabancılara mülk satışı inşaat sektörünü etkilemeye devam ediyor.



Özellikle büyükşehirlere rağbet gösteren yabancı alıcılar bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarının artmasına sebep oluyor. İnşaat sektöründe maliyetlerin artması sebebiyle azalan ruhsat başvuruları da mevcut konutların artmasındaki bu sebeplerin başında geliyor.

"3 YILDA İNŞAAT RUHSATLARINDA CİDDİ BİR GERİLEME"



Yabancılara yapılan satışların fiyatlara olan etkisi hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, döviz kurlarındaki farklılıktan dolayı yabancıların Türkiye’deki mülk yatırımına olan ilgisinin arttığını ancak bu durumun satış fiyatlarının da artmasına sebep olduğunu belirtti.

Yabancılara yapılan satışların hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü için oldukça önemli olduğunun altını çizen Aydemir, “Yabancılara yapılan satışlar gayrimenkul sektörü için ciddi bir potansiyeldir. Bu konuda gerek yurt içi gerekse de yurt dışı pazarlama stratejilerini sürekli dinamik tutmalıyız. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken hususların başında inşaat sektörünün de yeni projeler üreterek mevcut konut arzını arttırması geliyor. Ne yazık ki son 3 yılda inşaat ruhsatlarında ciddi bir gerileme gözlemliyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyreğe ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı (inşaat izni) verilen yapıların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 azaldı.



