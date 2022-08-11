Üst üste üçüncü kez: OPEC petrol talebi artış beklentisini düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2022 yılı için dünya petrol talebi artış beklentisini Nisan'dan bu yana üst üste üçüncü kez düşürdü.

Reuters
11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:39
Üst üste üçüncü kez: OPEC petrol talebi artış beklentisini düşürdü
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından bugün yayımlanan raporda petrol talebi artış beklentisindeki düşüşe gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve yüksek enflasyonun ekonomik etkileri ve koronavirüs salgını ile mücadele etmek için uygulanan adımlar gösterildi.

Bugün yayımlanan OPEC'in aylık raporunda 2022 petrol talebi artış tahmini 260.000 varil düşürülerek, günlük 3.1 milyon varil seviyesinde beklendiği belirtildi.

Raporda 2023 tahmini ise geçen ayki günlük 2.7 milyon varil seviyesinde tutuldu.


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