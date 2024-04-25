UYP şubatta 314.2 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonu şubat ayında 314,2 milyar dolar açık verdi. Bir önceki ay açık 300,0 milyar dolar seviyesindeydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:46
UYP şubatta 314.2 milyar dolar açık verdi
Abone Ol google-news

UYP Şubat’ta 314,2 milyar dolar açık verdiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalışla 320,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında artışla 634,4 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -286,7 milyar dolar iken 2024 Şubat sonunda -314,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 128,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında artışla 126,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8,1 oranında artışla 50,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,3 oranında artışla 176,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artışla 102,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 16,7 oranında artışla 34,5 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 6,2 oranında artışla 2,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 43,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalarak 355,6 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında azalarak 41,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 9,1 oranında artarak 18,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,6 oranında artarak 63,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 99,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


dolar haberleri Şubat haberleri Net UYP haberleri UYP haberleri

İlgili Haberler

Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararı öncesi Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 25 Nisan 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararı öncesi Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 25 Nisan 2024 döviz fiyatları
Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'
Türkiye bir yılda 227 milyar dolar borç ödeyecek

Türkiye bir yılda 227 milyar dolar borç ödeyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
DSP lideri Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki tartışma meclis bahçesinde devam etti

DSP lideri Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki tartışma meclis bahçesinde devam etti
70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu

70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu
Meteoroloji açıkladı: 24 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu