Uzmanından uyarı: ‘Yeni fabrika kurmak imkânsız hale gelebilir’

Yayınlanma: 02.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 07:00

Son yıllarda yaşanan enflasyonist ortam, devletin sağladığı teşvikler nedeniyle organize sanayi bölgelerine (OSB) olan ilginin artması kısıtlı olan sanayi bölgesi alanları nedeniyle kira ve arsa maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandı. Bazı firmalar yeni yatırımları için uygun fabrika bulamazken bazı firmalar ise fiyat artışları nedeniyle yatırım kararlarını ötelemek durumunda kaldı.

Yaşanan artışlar, firmaların Ar-Ge, yeni makine ve ürün gibi bazı yeni yatırım projelerini ertelemesine yol açtı. Sanayiciler çözümün yeni üretim alanları oluşturularak, KOBİ ölçeğindeki firmalara uygun şartlar altında tahsis edilmesi görüşünde.

“KİRALAR DA ARTIYOR”

Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay arzda yaşanan sıkıntının fiyatları yukarı çektiğini belirtti ve devam etti:

“Son özellikle iki yıldır devletin sağladığı teşvikler sebebiyle organize sanayi bölgelerinde ciddi talepler oluştu taleplerin oluşmasıyla arzda sıkıntı yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla fiyatlar otomatik olarak yukarı çıkmaya başladı. Şu an sanayicilerimiz yer bulamamaktan ve artan arsa fiyatlarından dolayı çok şikayetçi. Bir kısım sanayici arsa ve inşaat fiyatlarının artmasıyla kiralık fabrikaya yöneldi. Bu durumda yine talebin oluşmasıyla kiralık fabrikaların fiyatları da her geçen gün artıyor” diye konuştu.

“SANAYİCİLER DEVLETTEN B PLANI BEKLİYOR”

Firmaların üretim yeri bulmakta zorlandığını söyleyen Altınay “Çerkezköy Sanayi Bölgesi’nde fabrika kuracak firmalar yer tahsis etmekte zorluk yaşıyor. Çünkü seçenekler çok sınırlı sayıda. Sanayiciler devletten B planı bekliyor yeni sanayi alanlarının açılmasını bekliyorlar” diye konuştu.

“YENİ FABRİKALAR KURMAK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR”

Fabrikalarda kira artışlarının yatırımları etkileyeceğine dikkat çeken Gülcan Altınay, “Fiyatlardaki balon artışların devam etmesi ile yeni fabrika kurmalarının imkânsız hale gelebileceğini söylüyorlar. Son dönemlerde Çerkezköy bölgesinde sanayi arsası ve fabrika satış rakamları yüzde 100 artış gösterdi” diye konuştu.