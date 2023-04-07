Uzmanlar: Yargı sopasıyla kiralar düşmez

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye bir yıldır büyük bir barınma krizi yaşıyor. Bir yandan ekonomik kriz nedeniyle artan enflasyon diğer yandan yabancıya satışta patlama satılık konut ve kiralarda fahiş artışlara neden oldu. Fiyatları durduramayan AKP ise çareyi ev sahiplerini yargı sopasıyla korkutmakta buldu.

GÖSTERMELİK ADIMLAR

Gayrimenkul değerleme şirketi Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelindeki son bir ayda satılık konutların değeri yüzde 15.22 artarken kiralamadaki artış yüzde 22.37 oldu. Yıllık artış ise satılık konutta yüzde 156, kiralıkta ise yüzde 200’ü buldu.

Fahiş kiralara yönelik hiçbir adım atmayan hükümet, geçen hafta birkaç ev sahibini gözaltına alarak göstermelik bir adım atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün kiralarda yüksek artış yapanlarla yargı yoluyla hesaplaşılacağını açıkladı.

Gayrimenkul hukuku ve emlak sektörü uzmanları ise yüksek kira sorununun kendi başına gözaltı ve tutuklamalarla çözülemeyeceğini açıkladı.

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Başkanı Ulvi Özcan, “Herkes seçim sonrası dövizde bir artış ve piyasada belirsizlik bekliyor. Satın almalar bu nedenle düştü. Kiralık ev talebi ise arttı. Kişileri cezalandırmak bataklıkta sivrisinek öldürmekten farklı değildir. Caydırıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Çözüm için arz-talep planlaması yapılmalı. Göç dengesi kurulmalı. Yabancıya satış sınırlandırılmalı. İnşaat maliyetleri düşürülmeli” dedi.

(Ulvi Özcan)



"BÖYLE DÜŞÜREMEZLER"



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da şu önerilerde bulundu:

“Yerel ve merkezi yönetimler sadece kiralanmak üzere konutlar üretmeliler. Bu konutlar özel sektöre de yaptırılabilir ama satılmamalı, sadece kiralanmalıdır. Emlak portallarında fiyat şişirenlere izin verilmemelidir.”

(Hakan Akdoğan)



Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatı belirlemesi durumunda, mal sahibine 33 bin TL ile 331 bin TL arasında idari para cezası uygulayabileceğini söyleyen gayrimenkul hukuku uzmanı Elvan Kakıcı Şimşek, Ayrıca “fiyatları etkileme suçundan dolayı hapis ve adli para cezası da verilebiliyor. Ancak yapılan kira zamları verilen cezalarla düşmez” diye konuştu.

(Elvan Kakıcı Şimşek)

