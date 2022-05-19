Üzüm üreticisine ek gelir sağlayan asma yaprağında ihracat

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:06

Türk mutfağının vazgeçilmezi yaprak sarmasının ana malzemesi olan asma yaprağı, son dönemde dünyanın dört bir yanından gelen taleple ihraç ürünü oldu.

Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde ve Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde tüketilen yaprak, baharla birlikte filizlenen asmalardan toplanıyor.

Sahip olduğu yaklaşık 1 milyon dönüm bağ alanıyla dünya üzüm üretiminde 6'ıncı sırada yer alan Manisa'da asma yaprağı sezonu devam ediyor.

Sabah serinliğinde bağlara giden kadınlar, öğlene kadar asmalardan taze yaprakları topluyor. Bir kısmı semt pazarlarında satışa sunulan asma yapraklarının büyük kısmı ise ihracat yapan firmalara satılıyor.

Asma yapraklarını salamura haline getirerek raf ömrünü uzatan ihracatçılar, kalite ölçümlerinin ardından ambalajladıkları ürünleri Avrupa Birliği, Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, salamura yaprak ihracatı bu yılın ocak-nisan döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 10,5 milyon dolardan 13,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye, 2021'de 26 bin ton salamura asma yaprağı ihracatı karşılığında 32,6 milyon dolar döviz girdisi elde etti.

ÜRETİM VE İHRACAT

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, yaprak üretimi ve ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

Sultani çekirdeksiz üzümü yaprağının ince ve tüysüz olması nedeniyle talep edildiğini dile getiren Ünal, temmuz ayına kadar toplanabilen yaprakların özellikle kadınlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Genellikle Orta Doğu mutfağında kullanılan asma yaprağının son dönemde farklı mutfaklara da girdiğine dikkati çeken Ünal, "Başlarda gurbetçilerimize yönelik ihraç edilen asma yaprağı, son yıllarda dünya mutfağında da alternatif ürün olarak yerini almaya başladı. Asma yaprağı ve yan ürünlerinden 48 milyon dolar ihracat geliri elde edildiği görülüyor. Bunun 32,6 milyon doları salamura, diğer kısmı ise sarma gibi ürünlerden elde ediliyor." diye konuştu.

Asma yaprağının iklim koşullardan etkilenmediğine, üzüm rekoltesinden bağımsız olarak artan bir ivmeyle üretildiğine işaret eden Ünal, bu yıl 40 milyon dolarlık asma yaprağı ihraç edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

GELİRİ ÜZÜMÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Turgutlu'da asma yaprağı toplayarak satan Fatma Sezgin Daşkan, bağlarda filizlenen taze yapraklar için erken saatlerde çalışmaya başladığını söyledi.

Topladığı yaprakları kendi işletmesinde sattığını ifade eden Daşkan, "Taze yaprak çok seviliyor, şu anda geliri üzümün önüne geçti. Yıllık 40 ton civarında yaprak işliyoruz. İhracat için hazırlık çalışmalarımız var" dedi.