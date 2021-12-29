Vakıfbank, Çin’den yüksek miktarda borç aldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 12:39

Kamu mevduat bankası olan Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan banka, Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3,5 milyar yuan tutarında kredi mukavelesi imzalandığını duyurdu.



DAHA ÖNCE DE İMZALAMIŞTI

Banka daha önce de, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmayla Vakıfbank ilk kez yuan cinsi kredi temin etmiş oldu.