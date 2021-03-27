Tartışmaların odağındaki VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank genel kurullarını yaptı

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

AKP iktidarı yönetiminde kredi kullandırma politikaları, görev zararları ve yönetim kurullarındaki partili kişiler nedeniyle sürekli tartışma konusu olan kamu bankaları; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank dün olağan genel kurullarını yaparken, açıklanan sonuçlar özellikle yönetim kurullarında dikkat çekici değişikliklerin olduğunu ortaya koydu.

- Ziraat Bankası: Temmuz 2011’den buyana genel müdür olan Hüseyin Aydın, bu görevi perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Alpaslan Çakar’a devretti. Çakar yönetim kurulu üyesi de olurken, yönetime Nihat Ömeroğlu yerine Fazlı Kılıç, Yusut Bilmez yerine Burhanettin Tanyeri girdi. Diğer isimler şöyle: Ahmet Genç, Veysi Kaynak, Feyzi Çutur, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli, Faruk Çelik.

- Vakıfbank: Bankacılık tecrübesi olmadan yönetim kuruluna atanması tartışma konusu olan eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bu görevden alınırken, yerine bankanın genel müdür yardımcısı Mustafa Saydam seçildi. Yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Aksu da artık bağımsız üye olarak yönetimde yer alacak. Haziran 2019’da genel müdür olan A. Serdar Üstünsalih yerini korudu. Diğer üyeler şöyle: Adnan Ertem, Cemil Ertem, Dilek Yüksel, Sadık Yakut, Serdar Tunçbilek, Şahin Uğur.

- Halkbank: Haziran 2017’de genel müdür olan Osman Arslan yerini korudu. Kerem Alkin’in yerine ise Şeref Aksaç yönetime girdi. Diğer üyeler şöyle: Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim, Ebubekir Şahin, Sezai Uçarmak, Mevlüt Uysal.

BANKACILAR YENİ BAŞKAN SEÇECEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dün bir açıklama yaparak “TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır. Birliğin statüsüne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir” dedi. Açıklamada ayrıca yönetim kurulu başkanlığını 20 Nisan 2011’den bu yana sürdüren Aydın’a, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü ve TBB çalışmalarına sağladığı katkılar ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür edildi.