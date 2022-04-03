Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçeği yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun iki hafta önce açılışını yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde açılış sırasında 92,5 liradan satışa sunulan 5 litrelik ayçiçeği yağının sonrasında raflarda 155 liraya satılması tüketicileri şoke etti
Gıda fiyatlarındaki fahiş dalgalanmalara karşı hükümetin alternatif olarak hayata geçirmek istediği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Diyarbakır'ın değişik noktalarında Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla hizmete açıldı. Ancak vatandaş bu marketlerden umduğunu bulamadı.
VATANDAŞLAR FİYATLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, tüketicinin talep ve beklentilerini karşılamayan bu marketlerdeki etiket fiyatlarının yerel ve zincir marketlerle aynı olması, hatta bazı ürün fiyatlarının yerel market fiyatlarının bile üstünde olması vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha uygun ve ekonomik fiyat bekleyen vatandaşlar özellikle de ayçiçeği yağı fiyatlarına tepki gösterdi.
“NORMAL BİR MARKETTEN ÇOK BİR FARKI YOK”
Vali Karaloğlu'nun iki hafta önce açılışını yaptığı markette 92,5 liradan satışa sunulan 5 litrelik ayçiçeği yağının raflarda 155 liraya satılması tüketicileri şoke etti.
Vatandaşlar fiyatların piyasayla eş değer olduğunu belirterek, “Yağın fiyatını 10 gün içinde 155 liraya çıkarmışlar. Oysa bazı yerel marketlerde fiyat araştırması yaptığımızda markalı yağın 140-142 liradan da satışa sunulduğunu gördük. Temel gıda maddeleri arasında yer alan bakliyat ürünleri başta olmak üzere yağ, un, makarna, pirinç, gibi ürün fiyatları da piyasayla eş değer. Normal bir marketten çok bir farkı yok. İndirimli ürün göremedim. Daha ucuz olur diye geldim, ama bir ucuzluk göremedim” dediler.
Bu yıl sonuna kadar Diyarbakır genelinde 28 marketin hizmete açılacağı bildirildi.
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