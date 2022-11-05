Varlık Fonu otellerinin geliri belli oldu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:11

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Türkiye Varlık Fonu'nun 2021’e ait denetim raporları TBMM'ye sunuldu.

Üç DDK denetçisi, iki SPK uzmanı ve üç Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) uzmanı tarafından 27 Ekim 2022 tarihinde tamamlanan raporda; Türkiye Varlık Fonu portföyünde 46 gayrimenkulü var. Gayrimenkuller arasında 42 otel yer alıyor.

DDK raporuna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu, mülkiyetindeki toplam piyasa değeri 5 milyar 25 milyon 288 bin lira olan; Antalya, İzmir, Muğla gibi illerdeki 26’sı 5 yıldızlı, 12’si 4 yıldızlı olmak üzere 42 otel, üç tatil köyü, bir pansiyondan 2021 yılında 169 milyon 563 bin 197 lira gelir elde etti.

İNTERNET SİTESİNDE RAKAM VAR, BİLGİ YOK

Türkiye Varlık Fonu’nun resmi internet sitesinde, fonun portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmazın bulunduğu belirtiliyor. Ancak taşınmazların nerede olduğu veya niteliklerine dair bir bilgi yer almıyor.

DDK raporunda yer alan bilgilere göre ise, 46 gayrimenkulün mülkiyeti Hazine'ye aitti. Antalya, Aydın, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Muğla illerindeki 46 gayrimenkulün tahsisleri, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

TATİL KÖYLERİ, AQUA PARKLAR…

Varlık Fonu’na ait 43 otel ve birinci sınıf tatil köyünden 26’sı Antalya’da; otel, lokanta, günübirlik aqua park tesisi, kongre merkezinin yer aldığı toplam 8 gayrimenkul Aydın’da; 4 yıldızlı otel olan 1 kayak merkezi Isparta’da; 1 lokanta İstanbul, Florya’da; aralarında 5 ve 4 yıldızlı otellerin de bulunduğu motel birinci sınıf tatil köyü toplam 8 gayrimenkul İzmir’de; pansiyon ve lokantası olan 1 kayak merkezi Kayseri’de; 4 yıldızlı 1 otel ise Muğla’da yer alıyor.

DEĞERLERİ 1.8 MİLYARDAN 5 MİLYARA ÇIKTI

Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre; 46 gayrimenkulün tescil tarihindeki değerleri toplamı 1 milyar 888 milyon 949 bin TL iken bugün piyasa değeri 31 Aralık 2021 tarihine göre 5 milyar 25 milyon 288 bin TL.

Bu gayrimenkullerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Varlık Fonu, bir yılda toplam 169 milyon 563 bin 197 TL gelir elde etti.

2021 yılında en yüksek geliri 16,6 milyon TL ile Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otel elde etti. En düşük gelir ise bir yılda 67 bin TL ile Kayseri’deki kayak oteli elde etti. Avrupa’nın en büyük aqua parklarından biri olan Aydın’daki 410 kişi kapasiteli tesis ise bir yılda 289 bin TL kazandı.

AYDIN'DA BİRÇOK OTELDEN DAHA ÇOK KAZANDIRAN LOKANTA

Öte yandan; Aydın'da birinci sınıf 360 kişi kapasiteli bir lokantanın geliri, birçok otelin gelirini geride bırakırken 2021 yılında 7,4 milyon lira gelir elde etti.

Lokantanın 2021 yılı sonu piyasa değeri 6,3 milyon lira olarak belirlendi.