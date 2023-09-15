Vedat Işıkhan tarih verdi: Yaşlı bakım sigortası geliyor!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:41

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:41

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yer alan yaşlı bakım sigortasına ilişkin konuştu.

TARİH VERDİ

Vedat Işıkhan, yaşlı bakım sigortasını 5 yıl içerisinde hayata geçirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz."