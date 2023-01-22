Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırması kaç taksit olacak?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 18:03

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 18:03

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. Yapılandırma ile borçların taksitlendirilmesi ve borçalara işleyen fazilerin büyük bir kısmının silinmesi bekleniyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI KAÇ TAKSİT OLACAK?

Borç yapılandırma peketinde, taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.

Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

2023 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Borç yapılandırma paketi, pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısında değerlendirilecek. Yapılandırma paketi pazartesi günü kabinede masaya yatırılacak. Kabine sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.