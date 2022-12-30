Vergi dilimleri 2023 açıklandı mı? Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu? 2023 gelir vergisi tarifesi...

30 Aralık 2022 Cuma, 16:12

2023 vergi dilimleri merakla bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ve vergi istisnalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.



2023 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NE KADAR OLDU?



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin bilgi verdi. Nebati tarifenin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.



2023 yılında, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışanın yıllık 120 bin 96 lira gelirine isabet eden gelir ve damga vergisini ödemeyeceğine işaret edilerek, ücret geliri elde eden her bir çalışandan yıllık 16 bin 916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergi alınmayacağı bildirildi.



2023 YOL VE YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl temmuzda, 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarının 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarının da 56 liraya çıkarılarak, aylık 2860 lira yemek parası, 1456 lira yol parası ödemelerinin vergiden istisna edildiği açıklandı.

2023 yılında kreş yardımı istisna tutarının da 5004 liraya çıkarıldığı kaydedildi.



2023 GELİR VERGİSİ TARİFESİ...



2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle:

DİLİM TUTARLARI 2022 YILINDA UYGULANAN TUTAR 2023 YILINDA UYGULANACAKTUTAR (YDO: %122,93) 1. Dilim (%15) 32.000 70.000 2. Dilim (%20) 70.000 150.000 3. Dilim (Diğer) (%27) 170.000 370.000 3. Dilim (Ücret) (%27) 250.000 550.000 4. Dilim (%35) 880.000 1.900.000 5. Dilim (%40)* > 880.000 > 1.900.000







