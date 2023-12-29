Vergi müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının 300 vergi müfettiş yardımcısı istihdamı için başvurular şubatta yapılacak. İstihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:05
Vergi müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? Tarih belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 300 vergi müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanına göre, istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek. Giriş sınavına, 12-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacak. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde, Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde, test yöntemiyle Ankara'da tek oturumda gerçekleştirilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı

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